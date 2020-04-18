Егорьевскую ЦРБ в Подмосковье перепрофилировали в коронавирусный стационар

Все строительные работы по перепрофилированию стационара Егорьевской центральной районной больницы в инфекционное отделение для зараженных коронавирусом завершены. Сейчас здание поэтапно передают медикам.

«Помещения переоборудовали за 14 дней. В четырехэтажном здании установлены новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции, смонтированы системы вентиляции и подачи медицинских газов, проведена отделка помещений. Приступили к уборке помещений», — заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что в коронавирусном стационаре разместят около 200 коек с кислородом. Здесь развернут все необходимое медицинское оборудование все необходимое оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее «Мособлгаз» отчитался об окончании инженерных работ в больнице Наро-Фоминска, один из корпусов которой переделали в инфекционное отделение. Работы провели на четырех этажах здания общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Люди работали круглые сутки с 6 по 17 апреля, чтобы успеть в срок. Там заменили вентиляцию, системы электро- и водоснабжения, смонтировали пункт дезинфекции автомобилей и дополнительный модуль с криогенными установками.