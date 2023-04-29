Подмосковье 29 апреля 2023, 04:30 Егорьевский автобусный парк получил партию новых подвижных составов

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Новые автобусы марки «КАМАЗ» появились в Егорьевске. Округ получил 17 транспортных средств, которые будут курсировать на загруженных городских маршрутах и рейсах дальнего следования.

В автобусных салонах установлены современные системы климат-контроля, камеры видеонаблюдения и электронные оповещательные табло. Для маломобильных пассажиров в транспорте расположен удобный в использовании пандус, место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой для связи с водителем.

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По словам главы производственной базы «Егорьевск» Александра Ядина, все автобусы и комплектующие детали произведены в России. До конца июня в парке появятся еще около 12 подвижных составов.

Также в автобусном парке открыты вакансии водителей. После стажировки сотрудники получат для работы недавно введенные в эксплуатацию автобусы.

«Как придет молодой водитель, его немного подучат, посмотрят, соответствует ли он требованиям, ему дадут новую технику и он будет возить наших жителей», — отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

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