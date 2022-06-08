Егорьевск стал лидером Подмосковья по объему ремонта дорог в 2022 году

Свыше 84 километров дорог отремонтируют в Егорьевске до конца года. Это наибольший объем среди городских округов Подмосковья.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что Егорьевск — лидер региона по объему ремонта дорог в этом году.

Здесь обновят покрытие на 40 участках. Это 84 километра, из которых 18 уже улучшили.

Для повышения безопасности пешеходов в округе также заменили семь остановочных павильонов, а в деревне Астанино построят тротуар, что повысит безопасность жителей Алексей Гержик.

Жители округа могут узнать, на каких участках пройдет ремонт, по ссылке.

Почти 200 тысяч жителей подключились к сбору предложений по ремонту дорог в Подмосковье. Опросы проходят регулярно по поручению губернатора Андрея Воробьева.