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    08 июня 2022, 13:59

    Егорьевск стал лидером Подмосковья по объему ремонта дорог в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 84 километров дорог отремонтируют в Егорьевске до конца года. Это наибольший объем среди городских округов Подмосковья.

    Егорьевск стал лидером Подмосковья по объему ремонта дорог в 2022 году | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что Егорьевск — лидер региона по объему ремонта дорог в этом году.

    Здесь обновят покрытие на 40 участках. Это 84 километра, из которых 18 уже улучшили.

    Для повышения безопасности пешеходов в округе также заменили семь остановочных павильонов, а в деревне Астанино построят тротуар, что повысит безопасность жителей

    Алексей Гержик.

    Жители округа могут узнать, на каких участках пройдет ремонт, по ссылке.

    Егорьевск стал лидером Подмосковья по объему ремонта дорог в 2022 году | Изображение 2

    Почти 200 тысяч жителей подключились к сбору предложений по ремонту дорог в Подмосковье. Опросы проходят регулярно по поручению губернатора Андрея Воробьева.