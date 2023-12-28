Подмосковье 28 декабря 2023, 16:06 Егорьевск назвали лидером в Подмосковье по привлечению врачей Андросова Юлия

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Егорьевск стал лидером Московской области по привлечению врачей. За успехи в данной сфере округ отметили в номинации «Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения» премии губернатора Подмосковья. Андрей Воробьев наградил главу муниципалитета Дмитрия Викулова.

«Это один из примеров командной работы администрации округа, Егорьевской больницы, министерства здравоохранения Московской области, Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова и Егорьевского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1», — сообщил Викулов.

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За последний год в медучреждения Егорьевска пришли работать 80 специалистов. Это терапевты и педиатры.

«Сложно было найти детских специалистов. Нам удалось укомплектоваться практически один к одному при мерах поддержки администрации и министерства здравоохранения Московской области. Также пришли необходимые узкие специалисты», — рассказал главврач Егорьевской больницы Николай Гонтюрев.

В следующем году в больницу поступит новый ангиограф для исследования кровеносных сосудов, также отделения укомплектуют лапароскопическими стойками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ступино возглавило рейтинг городских округов по итогам 2023 года. Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки.

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