Подмосковье 22 декабря 2023, 14:56 Егор Вервельский из Лобни победил на всероссийском конкурсе по созданию квестов Unsplash

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Ученик школы № 10 Егор Вервельский из Лобни стал победителем всероссийского конкурса «Люди идут по свету». Он проходил в рамках проекта «Движение первых».

Свою игру Егор посвятил родному городу. Организаторы определили 89 победителей с лучшими квестами. Их идеи реализуют в рамках программы «Больше, чем путешествие» в 2024 году.

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Также семь победителей в специальной номинации «Создатель авторского квеста» получат дипломы, а туроператоры воплотят в жизнь их разработки. Список победителей доступен по ссылке.

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