Подмосковье 06 марта 2024, 16:19 Режиссер Егор Кончаловский принял участие в информировании жителей Подмосковья о выборах президента

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Информаторы о выборах президента России постучали в дверь кинорежиссера Егора Кончаловского, который живет в Подмосковье. Он приветливо встретил работников и даже сам решил принять участие в информировании жителей.

«От всей души прошу и призываю 15, 16 и 17 марта прийти на избирательные участки в нашем городском округе Истра, и вообще, конечно же, во всей нашей замечательной стране. От вашего решения, от вашей активности будет зависеть то, как мы будем жить и в нашем округе, и в нашем Подмосковье, и в нашей стране», — сказал Егор Кончаловский.

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Информаторы о выборах президента продолжают свою работу в Подмосковье. Например, помощники участка № 109 в Волоколамске обошли уже 1189 квартир и частных домов. Они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента, формах голосования и зарегистрированных кандидатах.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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