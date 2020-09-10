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    10 сентября 2020, 22:12

    Эгоистичный спорт. История 16-летней спортсменки из Химок развенчала мифы о гольфе

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова

    Под Дмитровом в загородном комплексе Dmitrov Golf Resort 20 сентября пройдет турнир «Сильные фигуры» для гольфистов всех возрастов. Сейчас идут отборочные туры среди юниоров. Мероприятие открыто для зрителей и проводится совместно с администрацией округа. Ожидаются мастер-классы для новичков и ярмарка.
    Эгоистичный спорт. История 16-летней спортсменки из Химок развенчала мифы о гольфе

    Полина Марина из Химок уже восемь лет занимается гольфом. Она не раз участвовала в международных турнирах, брала кубки в Европе, но до сих пор сталкивается с непониманием окружающих — о гольфе известно слишком мало. Поэтому 16-летняя спортсменка решила развенчать мифы, связанные с этим видом спорта.

    Эгоистичный спорт. История 16-летней спортсменки из Химок развенчала мифы о гольфе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Накануне турнира «Сильные фигуры», который пройдет в Dmitrov Golf Resort, съемочная группа «360» отправилась к школьнице домой.

    Эгоистичный спорт. История 16-летней спортсменки из Химок развенчала мифы о гольфе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Этот день перевернул наши представления о гольфе. Смотрите подробности — в сюжете.

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