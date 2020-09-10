10 сентября 2020, 22:12
Эгоистичный спорт. История 16-летней спортсменки из Химок развенчала мифы о гольфе
Под Дмитровом в загородном комплексе Dmitrov Golf Resort 20 сентября пройдет турнир «Сильные фигуры» для гольфистов всех возрастов. Сейчас идут отборочные туры среди юниоров. Мероприятие открыто для зрителей и проводится совместно с администрацией округа. Ожидаются мастер-классы для новичков и ярмарка.
Полина Марина из Химок уже восемь лет занимается гольфом. Она не раз участвовала в международных турнирах, брала кубки в Европе, но до сих пор сталкивается с непониманием окружающих — о гольфе известно слишком мало. Поэтому 16-летняя спортсменка решила развенчать мифы, связанные с этим видом спорта.
Накануне турнира «Сильные фигуры», который пройдет в Dmitrov Golf Resort, съемочная группа «360» отправилась к школьнице домой.
Этот день перевернул наши представления о гольфе. Смотрите подробности — в сюжете.