Эгоистичный спорт. История 16-летней спортсменки из Химок развенчала мифы о гольфе

Полина Марина из Химок уже восемь лет занимается гольфом. Она не раз участвовала в международных турнирах, брала кубки в Европе, но до сих пор сталкивается с непониманием окружающих — о гольфе известно слишком мало. Поэтому 16-летняя спортсменка решила развенчать мифы, связанные с этим видом спорта.

Источник фото: телеканал «360»

Накануне турнира «Сильные фигуры», который пройдет в Dmitrov Golf Resort, съемочная группа «360» отправилась к школьнице домой.

Источник фото: телеканал «360»

Этот день перевернул наши представления о гольфе. Смотрите подробности — в сюжете.