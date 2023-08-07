Подмосковье 07 августа 2023, 18:29 «Его пример вдохновляет тысячи мальчишек». Министр спорта Подмосковья — о старте Кубка Александра Овечкина Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Красногорске стартовал турнир по хоккею на Кубок Александра Овечкина. По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, Овечкин стал примером для тысяч мальчишек по всей стране.

«Начинающие спортсмены, воспитанники спортивных секций готовятся к соревнованиям очень серьезно, это возможность для команды заявить о себе и получить главный трофей из рук легенды отечественного хоккея Александра Овечкина. Его пример вдохновляет тысячи мальчишек заниматься спортом, добиваться результатов и двигаться вперед», — заявил Абаренов.

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Турнир продлится до 12 августа. В нем поучаствуют 12 команд мальчиков 2011 года рождения из Уфы, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Ярославля. Подмосковье представят три команды: «Витязь», «Балашиха» и «Атлант».

После финала состоится матч между командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров.

Актуальная информация о Кубке, командах-участницах и статистика турнира доступна на официальном сайте события, новости можно узнать по ссылке. Забронировать билет на финальные матчи можно на сайте турнира.

Впервые турнир прошел в 2018 году в Ледовом дворце «Армада» в Одинцове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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