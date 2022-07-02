«Его музыка будет звучать и жить». Губернатор Воробьев рассказал о роли Чайковского на фестивале в Клину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал гостей фестиваля искусств имени Чайковского в Клину. Он назвал знаменитого композитора одним из символов России и заявил, что его музыка «будет звучать и жить» несмотря ни на что.

«Наш Клин снова звучит и встречает гостей. Фестиваль искусств имени Чайковского начинается, впереди 10 дней музыки и теплых летних встреч с нашими артистами. Хочу сказать огромное спасибо нашим уважаемым мэтрам — организаторам фестиваля: Юрию Башмету, Дмитрию Бертману, Денису Мацуеву и, конечно, Евгению Миронову. Чайковский — один из символов России. Кто бы что в мире сейчас ни пытался отменять, на наших просторах в каждом концертном зале и в каждой музыкальной школе его музыка будет звучать и жить», — сообщил Андрей Воробьев.

Он пожелал гостям хорошего вечера и «самых добрых впечатлений».

Один из организаторов фестиваля дирижер Юрий Башмет отметил, что тот, кто отказывается от Чайковского, «отказывается от души и сердца».

«Сюда приезжают из разных стран мира, играют на наших конкурсах и, вне зависимости от паспорта, становятся лауреатами, если играют по-настоящему», — добавил пианист Денис Мацуев.

Ранее «360» опубликовал программу фестиваля.