Подмосковье 04 апреля 2024, 14:39 ЕГЭ в Ступине с 23 мая по 1 июня сдадут 458 выпускников Медиасток.рф

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Подмосковные выпускники 11-x классов примут участие в Едином государственном экзамене. Подготовку к проведению итоговой школьной аттестации губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Воробьев поблагодарил учителей за работу и отметил, что важно не только сохранить положительную динамику в получении хороших результатов ЕГЭ, но и стремиться к новым вершинам.

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Как рассказали в администрации городского округа Ступино, 1299 учащихся 9-х классов примут участие в государственной итоговой аттестации и 458 выпускников 11-x классов — в Едином государственном экзамене.

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в формате ОГЭ пройдет с 21 мая по 14 июня, резервные дни с 24 июня по 1 июля.

На каждом экзаменационном пункте будут дежурить медики, сотрудники МВД и кинологи. Все аудитории оснастят необходимой техникой, интернетом, резервным питанием на случай отключения электроэнергии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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