04 апреля 2024, 14:39
ЕГЭ в Ступине с 23 мая по 1 июня сдадут 458 выпускников
Подмосковные выпускники 11-x классов примут участие в Едином государственном экзамене. Подготовку к проведению итоговой школьной аттестации губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Воробьев поблагодарил учителей за работу и отметил, что важно не только сохранить положительную динамику в получении хороших результатов ЕГЭ, но и стремиться к новым вершинам.
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Как рассказали в администрации городского округа Ступино, 1299 учащихся 9-х классов примут участие в государственной итоговой аттестации и 458 выпускников 11-x классов — в Едином государственном экзамене.
Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в формате ОГЭ пройдет с 21 мая по 14 июня, резервные дни с 24 июня по 1 июля.С 22 марта по 22 апреля сдать ЕГЭ можно досрочно. Основной период — с 23 мая по 1 июня. С 4 по 23 сентября — дополнительный период для тех, кто не сдал ЕГЭ или был болен.
На каждом экзаменационном пункте будут дежурить медики, сотрудники МВД и кинологи. Все аудитории оснастят необходимой техникой, интернетом, резервным питанием на случай отключения электроэнергии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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