ЕГЭ по-взрослому. Родители из Истры сдали экзамен по истории

Более двухсот жителей Истры приняли участие в акции «ЕГЭ для родителей». Мамы и папы сели за парты, чтобы узнать, что представляет собой экзамен, и чем они могут помочь своим детям. Сегодня в рамках акции сдали ЕГЭ по истории.

С легким волнением Елена Кулькина направилась в аудиторию, снова села за парту. У женщины в этом году дочь будет сдавать ЕГЭ. Сейчас она вовсю готовится. И чтобы поддержать ее, Елена решила сама узнать, как это. Захотела попробовать сдать экзамен сама.

«Конечно, хотелось почувствовать на себе, как она это будет делать. И как я могу ей психологически помочь, чтобы все прошло успешно. В принципе, условия очень даже замечательные. Все проходит спокойно. Экзаменаторы доброжелательные», — рассказала участница акции «ЕГЭ для родителей» Елена Кулькина.

Источник фото: телеканал «360»

Все по-настоящему: регистрация, металлодетектор, для каждого подготовлены КИМы — контрольно-измерительные материалы. Второй год подряд в городском округе Истра проходит всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». Цель проста — показать мамам и папам, как будет проходить экзамен, рассказать обо всех нюансах, чтобы родители знали, что ждет их детей и как им помочь.

«В этом году приблизительно в два раза больше участников, чем было в прошлом году. То есть, среди родителей акция становится популярной. Здесь принимают участие не только родители, но и представители общественности, совет депутатов. Вообще все желающие», — отметил директор школы № 2 г. Истры Игорь Власов.

Сегодня сдали ЕГЭ по истории. У взрослых был час времени, чтобы расположить в хронологической последовательности исторические события, вспомнить знаковые даты Гражданской войны и написать имена государственных деятелей. По признанию родителей — все оказалось не так сложно, как они себе это представляли.

«Были вопросы, которые не составляют никакого труда. Но и были вопросы, которые для выпускников, наверно, будут представлять определенную сложность. Конечно дополнительно нужно готовиться и увлекаться историей так, чтобы можно было все выполнить», — подчеркнула участница акции «ЕГЭ для родителей» Елена Желтун.

Источник фото: телеканал «360»

В городском округе в акции приняли участие более двухсот человек. Можно сказать, что проверку экзаменом эти родители прошли. Теперь очередь их детей. Они сядут за парты уже буквально через несколько месяцев.