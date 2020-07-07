ЕГЭ по русскому языку завершился в Подмосковье. За два дня экзамен сдали более 36 тысяч выпускников

Единый государственный экзамен по русскому языку завершился в Подмосковье. Ребята сдавали его два дня. Всего в испытании приняло участие более 36 тысяч школьников. Об этом рассказала пресс-служба Министерства образования Московской области.

«В Подмосковье успешно завершилась сдача ЕГЭ по русскому языку, процедура прошла штатно. Экзамен проводился в два дня, сегодня, в завершающий день, в испытании поучаствовали почти 16 тысяч ребят. Было задействовано 213 пунктов сдачи», — уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Проведение испытания разделили на два дня в целях безопасности, так как он оказался самым массовым из всех экзаменов.

По словам Каклюгиной, во время экзамена за соблюдением всех требований следило более тысячи наблюдателей.

«В целях безопасности было принято решение провести самый массовый экзамен — русский язык — не в один, а в два дня. Ребята и организаторы восприняли это с пониманием, соблюдали все правила. Благодаря слаженной работе испытание прошло без нарушений», — заключила министр.

В первый день в испытании приняли участие более 20,5 тысячи учеников, экзамен проводили в 264 пунктах.

Результаты будут известны до 23 июля.