ЕГЭ по математике напишет почти 21 тысяча подмосковных выпускников
ЕГЭ по математике в Подмосковье сдаст почти 21 тысяча школьников. Испытание пройдет 10 июля.
«Уже завтра, 10 июля, в Московской области пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня. В испытании примет участие почти 21 тысяча человек. Это второй по количеству участников экзамен после русского языка», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она добавила, что экзамен проведут в 262 пунктах. Все они будут оборудованы согласно санитарным требованиям. А за ходом экзамена проследят более 600 наблюдателей.
«За ходом проведения экзаменов будут следить 587 общественных наблюдателей, а также 91 онлайн-наблюдатель из ситуационных центров, созданных на базе областных вузов и на федеральном портале», — уточнила Каклюгина.
Как сообщила министр, больше внимание уделят контролю безопасности в пунктах проведения испытания.
О результатах ребята узнают до 24 июля.