ЕГЭ по математике напишет почти 21 тысяча подмосковных выпускников

В Московской области 10 июля пройдет Единый государственный экзамен по математике. Испытание проведут в один день, и его напишет порядка 21 тысячи школьников. Об этом рассказала пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

ЕГЭ по математике в Подмосковье сдаст почти 21 тысяча школьников. Испытание пройдет 10 июля.

«Уже завтра, 10 июля, в Московской области пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня. В испытании примет участие почти 21 тысяча человек. Это второй по количеству участников экзамен после русского языка», — отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что экзамен проведут в 262 пунктах. Все они будут оборудованы согласно санитарным требованиям. А за ходом экзамена проследят более 600 наблюдателей.

«За ходом проведения экзаменов будут следить 587 общественных наблюдателей, а также 91 онлайн-наблюдатель из ситуационных центров, созданных на базе областных вузов и на федеральном портале», — уточнила Каклюгина.

Как сообщила министр, больше внимание уделят контролю безопасности в пунктах проведения испытания.

О результатах ребята узнают до 24 июля.