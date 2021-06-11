ЕГЭ по истории и физике прошли в Подмосковье без нарушений

Около 13 тысяч выпускников написали сегодня ЕГЭ по истории и физике в Московской области. Для проведения экзамена было задействовано 200 пунктов. Единый госэкзамен прошел с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, без нарушений и сбоев, сообщила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Сегодняшние экзамены продолжают основной период экзаменационной кампании. На экзамены по физике и по истории ребятам было отведено 3 часа 55 минут. За это время участникам по истории нужно было выполнить 25 заданий, по физике — 32 задания. Все прошло штатно, без нарушений», — сказала зампред.

Для тех, кто по уважительной причине не мог присутствовать сегодня на экзамене, предусмотрены резервные дни сдачи: 28 и 29 июня, 2 июля.

Результаты ЕГЭ по физике и истории будут известны 28 июня. 15 июня выпускники будут сдавать госэкзамен по обществознанию.