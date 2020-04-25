ЕГЭ осилят без проблем! Как ученики из подмосковной Рузы готовятся к главному школьному экзамену

Из-за ситуации с коронавирусом в Подмосковье закрыты все школы. Ученики продолжают получать образование, но дистанционно. Через трансляции в Zoom проходит и подготовка к ЕГЭ — именно так общается с одиннадцатиклассниками из Рузы учительница математики Марина Климук.

Педагог уже привыкла проводить занятия в пустом классе. Она знает, что ее внимательно слушают 28 учеников, которым скоро предстоит сдавать ЕГЭ по математике. Педагог раздает ребятам важные советы и призывает не бояться экзамена.

Следующий совет, ребят, такой: не паникуйте, какие бы ни были обстоятельства. ЕГЭ — не конец жизни, все можно повторить Марина Климук.

Будущие выпускники к наставлениям прислушиваются и хорошо усваивают материал. Они говорят, что уже настроились на успешную сдачу ЕГЭ, даже если бы экзамен был уже сегодня.

«Готовимся. Книжки разные читаем, смотрим различные видеоконференции — там нам учителя выкладывают. Также учителя проводят видеоконференции, говорят, подсказывают темы, что нам не понятны. В общем, подготовка идет полным ходом», — рассказал ученик 11-го класса МБОУ СОШ № 2 Рузы Павел Лось.

Онлайн проводятся и еженедельные планерки-совещания с директором. На протяжении 45-минутной видеоконференции все 34 педагога обсуждают основные вопросы повестки дня. Речь идет как о будущих аттестациях и курсах повышения квалификации, так и о безопасности и успеваемости учеников. Ведь сейчас ученикам гораздо сложнее, а значит, ни один ребенок не должен остаться без внимания педагога.

При дистанционном обучении особое внимание уделяют выпускникам — ученикам 9-х и 11-х классов. Учителя подробно разбирают с ними все проблемные задания, объясняют хитрости задачек.

Онлайн-обучение — это тоже плюс. Плюс в самообразовании, плюс в самоотдаче, потому что это трудности определенные, которые нам надо преодолеть. И мы их преодолеем! Наталья Глушенкова директор МБОУ СОШ № 2 г. Руза.

Множество плюсов дистанционного образования отметили и в Управлении образования Рузского округа. Только сначала оно казалось чем-то непонятным и пугающим, однако сейчас с ним справляются все школы Подмосковья.

«Вот эти онлайн-уроки, аудиоконференции — отличное подспорье, когда идет репетиторство перед сдачей экзаменов. То есть необязательно детей собирать в классах, они могут из дома все послушать, увидеть и задать интересующие вопросы», — отметила начальник Управления образования Рузского городского округа Оксана Макарова.

Этот опыт окажется полезен и самим ученикам — с сентября подмосковные школы ожидает участие в международном исследовании PISA. Среди участников исследования PISA и несколько школ Рузского городского округа.