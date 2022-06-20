ЕГЭ на 100 баллов сдали больше 500 выпускников в Подмосковье

На территории Подмосковья продолжается сдача экзаменов выпускниками школ. По некоторым из дисциплин уже известны результаты. Сообщается, что высший балл на территории Подмосковья по ЕГЭ смогли набрать уже 546 человек.

«В Московской области продолжается экзаменационная кампания. Результаты уже известны по семи дисциплинам. Высший балл уже набрали 546 человек», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что все экзамены на территории региона проходят в штатном режиме. Сегодня выпускники сдают такие предметы, как информатика и ИКТ. В основном периоде это самая последняя дисциплина. В целом на экзамен пришли больше семи тысяч человек. Из-за этого его решено было разделить на два дня. Первый из них уже прошел без значительных происшествий.

Как отметили в Минобразования Подмосковья, результаты по ЕГЭ появятся на официальном Рособрнадзора, на сайте РЦОИ Московской области, а также в своей образовательной организации.