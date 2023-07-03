Подмосковье 03 июля 2023, 17:08 ЕГЭ на 100 баллов сдали 600 выпускников из Подмосковья

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ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 600 школьников из Подмосковья. Высший балл по двум предметам получили 37 выпускников и еще трое — по трем дисциплинам.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, в этом году количество стобалльников по географии значительно увеличилось. По этой дисциплине максимальную оценку получили в 10 раз больше учащихся. Показатели также улучшились по химии и литературе.

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Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, сейчас результаты ожидают выпускники, которые сдавали экзамены в резервные дни.

«Результаты ЕГЭ в этом году впечатляют. Учащиеся и их педагоги проделали большую работу. Для мультистобалльников предусмотрено денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей. А учителя, подготовившие двух и более учеников с наивысшим баллом, получат 150 тысяч рублей», — добавила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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