17 апреля 2024, 19:12
Эфир «Электронный магазин Подмосковья» пройдет 18 апреля
Комитет по конкурентной политике Московской области 18 апреля проведет прямой эфир на тему «Электронный магазин Подмосковья. Инструмент для закупок „малого объема“». Посмотреть выпуск можно в Telegram-канале в 12:00.
Гости выпуска также обсудят эффективность использования «Электронного магазина» как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков, а также как систему следует доработать для удобства и продавцов, и покупателей.
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Ведущий эфира — главный аналитик отдела сопровождения информационных систем и развития Единой автоматизированной системы управления закупками Николай Полянских.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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