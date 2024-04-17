Подмосковье 17 апреля 2024, 19:12 Эфир «Электронный магазин Подмосковья» пройдет 18 апреля Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике Московской области 18 апреля проведет прямой эфир на тему «Электронный магазин Подмосковья. Инструмент для закупок „малого объема“». Посмотреть выпуск можно в Telegram-канале в 12:00.

Гости выпуска также обсудят эффективность использования «Электронного магазина» как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков, а также как систему следует доработать для удобства и продавцов, и покупателей.

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Ведущий эфира — главный аналитик отдела сопровождения информационных систем и развития Единой автоматизированной системы управления закупками Николай Полянских.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».