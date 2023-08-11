Подмосковье 11 августа 2023, 16:33 Эффективность решения проблем с отходами в Подмосковье выросла на 25% за год Мин ЖКХ

Читать 360tv в

Количество решенных проблем с вывозом отходов выросло в Подмосковье в системе «РЭО Радар» до 95% за год. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года на 25%. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области отметили, что по росту доли решенных сообщений граждан Подмосковье вошло в лидеры.

«Сервис „РЭО Радар“ призван сделать удобным формат взаимодействия населения с регоператорами, отвечающими за предоставление услуги по вывозу отходов. Мы проанализировали, как регоператоры справляются с этой задачей. Видим, что количество жалоб продолжает расти, но это значит, что „Радаром“ граждане активно пользуются», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Большинство жалоб, с которыми обращаются жители, — навалы на контейнерных площадках и несвоевременный вывоз отходов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский заявил, что в регионе провели несколько этапов цифрового контроля за ходом реализации реформы по обращению с отходами. Первым делом для того, чтобы обеспечить процесс сбора и вывоза отходов, в Подмосковье оцифровали все контейнерные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».