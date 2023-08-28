Подмосковье 28 августа 2023, 21:57 Эффективность производства тепличного комплекса из Воскресенска увеличили на 21% благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Тепличный комплекс «Подмосковье» из Воскресенска подвел промежуточные итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». За три месяца компании удалось сократить среднее время изготовления продукции и увеличить эффективность на 21%.

Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, ТК «Подмосковье» является одним из ключевых предприятий агрохолдинга «Эко-культура». Ежегодно на производстве выращивают более 17 тысяч тонн томатов и листовых салатов.

Реклама

Национальный проект «Производительность труда» утвердил президент России Владимир Путин в 2018 году. Целью программы является создание условий для ежегодного роста эффективности предприятий в стране на 5% к 2024 году.

Подать заявку на участие в проекте можно через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».