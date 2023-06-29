Подмосковье 29 июня 2023, 00:27 Эффективность подключения к газу стала одним из факторов лидерства Подмосковья по инвестиционному климату Мособлгаз

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Газовая отрасль Московской области показала наивысшие показатели, в том числе благодаря быстрым темпам подключения абонентов к газопроводу. Об этом говорилось на ПМЭФ-2023, сообщили в министерстве энергетики региона.

В этом году, как и в прошлом, Подмосковье заняло третье место в рейтинге регионов страны по созданию инвестиционного климата. Этому поспособствовала и газовая отрасль.

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«Одним из ключевых критериев по направлению „Регуляторная среда“ стала эффективность оказания государственных услуг для бизнеса: время прохождения, количество процедур и удовлетворенность предпринимателей», — уточнили в ведомстве.

В итоге Подмосковью удалось сохранить рейтинг «ААА».

«Многие наши услуги предприниматели могут получить онлайн, через Личный кабинет, в том числе рассчитать техническую возможность подключения и подписать договор с помощью электронной цифровой подписи», — сообщил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что газовая безопасность является одним из ключевых направлений работы. По его словам, сегодня около 50% многоквартирных домов в регионе «находятся под газом».

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