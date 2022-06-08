Эффективность перехода на одноуровневую систему МСУ отметили в правительстве Подмосковья

Выездное совещание Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению прошло в Центре управления регионом Московской области.

Участники обсудили опыт внедрения одноуровневой системы местного самоуправления на примере Подмосковья. В основе устройства этой системы заложен принцип единой вертикали власти и единого развития территории округа.

«Московская область была пилотом, архитектором одноуровневой системы местного самоуправления. Именно мы одни из первых применили ее повсеместно. На начало реформы в состав территории Московской области входило 360 муниципальных образований: 36 городских округов, 36 муниципальных районов, остальные — поселения. В настоящий момент Подмосковье представляет собой 60 муниципальных образований — это исключительно городские округа. По нашему мнению, одноуровневая система местного самоуправления дает большой толчок развитию как муниципалитета, так и региона в целом, — рассказала зампред правительства Московской области Мария Нагорная.

Она подчеркнула, что основной принцип местного самоуправления — это решение вопросов населения.

«Нам в этом очень помогает ЦУР, благодаря которому есть возможность реагировать на жалобы и предложения жителей значительно быстрее и эффективнее», — отметила Нагорная.

Зампред Комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Роман Любарский отметил эффективность перехода к одноуровневой системе местного самоуправления.

«Например, если в одном округе 50 поселений, вы вынуждены работать с 50 бюджетами в рамках одного городского округа. А так все эти ресурсы остаются, но с точки зрения внутренних административных алгоритмов работа упрощается в разы», — рассказал Любарский.

Проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен и прорабатывается в Государственной Думе. Он направлен на совершенствование организации местного самоуправления взамен ныне действующего 131 Федерального закона.

«Коллеги высказали опасение, что потеряется управляемость и доступность власти в далеко расположенных друг от друга населенных пунктах. Но сегодня появились соцсети, ЦУР, Добродел, электронная почта не только губернатора, но и глав территорий. Каждое обращение не отрабатывается стихийно, его берут в работу и в том числе на основании пожеланий жителей строятся муниципальные и государственные программы. Мы сегодня постарались на примере Подмосковья ответить на все волнующие вопросы», — поделился первый зампред Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин.

На совещании обсуждали также организацию работы Центра управления регионом Московской области. Отмечалось, что центр стал эффективным инструментом коммуникации с населением, выявления и устранения проблем во всех отраслях жизнеобеспечения людей.

В данный момент в ЦУР работают 122 специалиста, они представляют 30 ведомств Подмосковья. Более трех лет сюда приходят все обращения с портала «Добродел», горячей линии губернатора, от ведомств, органов местного самоуправления. Также данные поступают из социальных сетей: обрабатываются публикации и комментарии жителей.

Все сообщения сортируют и оперативно направляют ответственным исполнителям в ведомстве, муниципалитете или соответствующем учреждении.

«Опыт Московской области с точки зрения взаимодействия с населением — лучшая практика, которую, несомненно, нужно максимально тиражировать по всей стране. Центр управления регионом дает хорошие результаты, упрощает все процедуры. Мы смотрели те данные, которые были представлены по медицине. Они, конечно, впечатляют с точки зрения качественных характеристик. Также опыт Подмосковья, как передовика, пионера, необходимо использовать и при внедрении одноуровневой системы местного самоуправления», — отметила зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Елена Авдеева.

Подмосковный ЦУР создан в конце 2018 года. Еженедельно с его помощью отрабатывают около 25 тысяч запросов. С момента начала работы Центра управления регионом количество жалоб жителей сократилось более чем в два раза. За прошлый год в ЦУР поступило свыше двух миллионов обращений.

В январе 2020 года ЦУР посетил Президент Владимир Путин. По итогам визита он дал поручение внедрить такую систему во всех регионах страны.