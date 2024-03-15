Подмосковье 15 марта 2024, 18:11 Эффективность лечения гепатита С в Подмосковье достигла почти 100% Медиасток.рф

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Масштабная работа по профилактике гепатита С ведется в Московской области. Ежегодно в медорганизациях региона эффективное лечение получают более трех тысяч человек с хроническим заболеванием. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Дорогостоящая терапия проводится бесплатно, по полису ОМС. Излечение достигается у 99,7% пациентов. В том числе поэтому в Подмосковье заболеваемость хроническим гепатитом С почти в четыре раза ниже, чем средний показатель в России», — прокомментировал главный гепатолог Московской области Павел Богомолов.

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Пациенты с гепатитом С могут обратиться за помощью в 25 больниц под контролем головного Центра в МОНИКИ. Кроме того, активно используются телемедицинские консультации.

Напомним, гепатит С — это вирусное заболевание, поражающее печень. Наиболее распространенные способы передачи — через кровь, а также половым путем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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