Подмосковье 11 января 2023, 13:57 Эффективность использования областного имущества проверят более чем в 300 учреждениях Подмосковья

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Проверку использования областного имущества проведут более чем в 300 госучреждениях Подмосковья в 2023 году. Об этом сообщили в Минимуществе региона.

Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что такие проверки проводятся ежегодно и направлены на повышение эффективности использования имущества региона.

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«В этом году мы проверим более 300 объектов капитального строительства общей площадью более 240 тысяч квадратных метров и 42 земельных участка площадью около 193 гектаров», — добавила она.

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Особое внимание во время проверок уделят образовательным и медицинским учреждениям, а также организациям спортивной и строительной направленности.

Глава Минимущества региона Наталья Адигамова отметила, что сотрудники управления контроля за использованием областного имущества также осмотрят недвижимость, которую передали в аренду госучреждениям исполнительной власти.

«Проверки нашего ведомства, как собственника областного имущества, призваны ни в коем случае не наказать, а выяснить, как используется областная собственность, приносит ли она пользу, а также оказать помощь учреждениям и предприятиям в оптимизации расходов и занимаемых пространств», — отметила глава министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.

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