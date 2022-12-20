Подмосковье 20 декабря 2022, 21:55 «Эффективнейший формат». Проект «Немедийные коммуникации» запустили в Подмосковье Министр Ковалева рассказала о проекте «Немедийные коммуникации»

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В Подмосковье запустили проект «Немедийные коммуникации». Министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева рассказала «360», как удается поддерживать контакт с населением не только с помощью СМИ.

«Из города выезжает группа чиновников, и регионального уровня в том числе, какие-то службы, и местные. Они едут в поселение, располагаются в ДК, и там проходит прием жителей», — сказал она.

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По ее словам, прием проводят достаточно конструктивно. Министр пояснила, когда власть направляется к человеку, это дает определенный эффект.

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«Прием проходит конструктивный, подготовленный, не просто „расскажите, что не так“, а с конкретными вопросами, с конкретными полномочиями людей, которые туда приезжают. Эффективнейший формат», — добавила Ковалева.

В Доме правительства Московской области накануне прошел первый координационный совет при губернаторе по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи. В рамках встречи обсудили создание региональных отделений движения и основные моменты их деятельности.