Подмосковье 08 апреля 2024, 10:32 Едва не умершего от переедания мужчину спасли в больнице Люберец Минздрав МО

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Мужчина 58 лет поступил в Люберецкую больницу с жалобами на острую боль в области живота, возникшую после праздничного застолья. Проведенное обследование выявило у пациента язву, которая проникла сквозь стенки желудка в брюшную полость, вызвав развитие перитонита.

Опасное состояние, которое могло привести к летальному исходу, обострилось на фоне употребления алкоголя и жирной пищи.

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«Некоторые продукты могут негативно влиять на состояние желудка и способствовать обострению язвы. Пациенту выполнили лапароскопическую операцию. При помощи трех небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся 1,5-сантиметровое отверстие. Операция прошла успешно и заняла полчаса», — рассказал врач-хирург отделения хирургии стационара № 1 Люберецкой больницы Виктор Пыжов.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Ему придется соблюдать диету некоторое время, после чего он сможет вернуться к привычному образу жизни.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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