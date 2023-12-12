Подмосковье 12 декабря 2023, 15:32 Эдуард Крикухин из Дмитрова занял 2-е место на международном турнире по греко-римской борьбе Unsplash

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Юный спортсмен из Дмитрова Эдуард Крикухин успешно выступил на турнире по греко-римской борьбе «Кубок Арктики». Мальчик выиграл серебро международных соревнований.

Турнир по греко-римской борьбе проходил в выставочном центре «Норд Экспо» в Архангельске. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов в возрасте от семи до 16 лет. Они представляли 29 регионов России и Республику Беларусь.

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Юный борец Эдуард Крикухин из Дмитровского округа досрочно выиграл в четырех поединках, дошел до финала и завоевал серебряную медаль. Подготовил спортсмена к соревнованиям тренер Сергей Мережко в Центре культурного развития «Подосинковский».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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