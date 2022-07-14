Единый стандарт работы для водителей автобусов начали применять в Подмосковье

Компания Мострансавто разработала и ввела новые правила поведения водителей на линии. Уже на этой неделе с ними будет ознакомлен весь водительский состав.

«Для водителя пассажирского транспорта иметь водительские права категории D недостаточно. Обслуживая маршруты, они должны быть внимательны и дисциплинированы. Наш стандарт разъясняет, как действовать в типовых и нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть в пути. Все эти знания в ближайшее время водители смогут закрепить, пройдя специальный обучающий курс», — прокомментировал генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Новый свод правил разработан в целях повышения качества обслуживания. Стандарт работы требует от водителя опрятного внешнего вида, внимания к пассажирам и вежливости в отношении других участников дорожного движения. Шофер должен уметь объяснить пассажиру правила проезда и оплаты.

Мострансавто продолжает программу набора водителей в Московской области. Кандидатам предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата и социальный пакет. Сегодня в организации работают свыше 8,2 тысячи водителей. Компания также предоставляет возможность студентам пройти летнюю практику.