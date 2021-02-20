Единый социальный день прошел в Звездном Городке

В Звездном Городке провели единый социальный день. Местные жители смогли пообщаться со специалистами различных ведомств никуда не уезжая.

Консультации и ответы на многочисленные вопросы получили около 150 человек. Глава городского округа Евгений Баришевский заметил, что идея реализуется уже не первый год при поддержке представителя уполномоченного по правам человека в Московской области при Звездном Городке Елены Полуниной.

«Мы ввиду закрытости нашей территории и отсутствия некоторых служб, которые по территориальному признаку находятся в Щелкове, просим коллег оказать нам поддержку и организовать единый день приемов», — пояснил Баришевский.

Депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая подчеркнула важность подобных мероприятий: в одном месте решается множество вопросов.

«И людям не нужно бегать, искать, подстраиваться под расписание», — сказала она.

Сотрудники «МосОблЕИРЦ», управления социальной защиты населения, администрации округа Звездный Городок и других служб отвечали на вопросы жителей и принимали заявки. Многие проблемы решались на месте. Только управление Пенсионного фонда №18 за несколько часов проконсультировало более 10 человек.

«Исключительно удобно. <…> Целый день ушел бы на решение вопроса. Здесь я потратил 15 минут», — поделился впечатлениями от дня приемов пенсионер Геннадий Никитонов.

Глава городского округа пояснил, что работа ориентирована в первую очередь на удовлетворение интересов и потребностей граждан, которые проживают на территории Звездного Городка. Подобные встречи планируют проводить раз в квартал.