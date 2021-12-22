Единый реестр 465 театрально-концертных площадок создали в Подмосковье в 2021 году

В учреждениях культуры Подмосковья активно внедряют цифровые технологии. Для удобства жителей в 2021 году был создан единый реестр театрально-концертных площадок. Об этом рассказала министр культуры региона Елена Харламова.

«Наиболее широко цифровые технологии применяют при продаже билетов через интернет. Сегодня в этой системе работают 470 подмосковных учреждений культуры. При помощи регионального портала госуслуг можно записать детей на занятия в школы искусств и дома культуры. Есть даже возможность посещать кружки онлайн», — отметила министр.

Елена Харламова отметила, что в уходящем году в регионе создали единый реестр 465 театрально-концертных площадок. В него вошли культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств и профессиональные театры.

Посетители подмосковных музеев могут воспользоваться услугами мультимедийного гида. Такая услуга есть в музее-заповеднике Пушкина, музее-заповеднике Менделеева и Блока.

«В ноябре этого года, когда мы открыли музей-усадьбу „Даровое“, такой же гид заработал и там. Он дает возможность посетителям полностью погрузиться в эпоху Федора Михайловича Достоевского, его литературное творчество», — добавила Елена Харламова.