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    22 декабря 2021, 22:05

    Единый реестр 465 театрально-концертных площадок создали в Подмосковье в 2021 году

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В учреждениях культуры Подмосковья активно внедряют цифровые технологии. Для удобства жителей в 2021 году был создан единый реестр театрально-концертных площадок. Об этом рассказала министр культуры региона Елена Харламова.

    Единый реестр 465 театрально-концертных площадок создали в Подмосковье в 2021 году

    «Наиболее широко цифровые технологии применяют при продаже билетов через интернет. Сегодня в этой системе работают 470 подмосковных учреждений культуры. При помощи регионального портала госуслуг можно записать детей на занятия в школы искусств и дома культуры. Есть даже возможность посещать кружки онлайн», — отметила министр.

    Елена Харламова отметила, что в уходящем году в регионе создали единый реестр 465 театрально-концертных площадок. В него вошли культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств и профессиональные театры.

    Посетители подмосковных музеев могут воспользоваться услугами мультимедийного гида. Такая услуга есть в музее-заповеднике Пушкина, музее-заповеднике Менделеева и Блока.

    «В ноябре этого года, когда мы открыли музей-усадьбу „Даровое“, такой же гид заработал и там. Он дает возможность посетителям полностью погрузиться в эпоху Федора Михайловича Достоевского, его литературное творчество», — добавила Елена Харламова.