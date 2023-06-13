Подмосковье 13 июня 2023, 13:31 Единый расчетный центр Подмосковья запустил сайт по вопросам ЖКХ МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

Для жителей Подмосковья запустили информационный интернет-портал «Твой Домовой». Он включает шесть основных разделов: «ЖКХ», «Приборы учета», «Платежный документ», «Долги. Почему не стоит их копить», «Как быть, если…» и «Социальная поддержка».

«Нам исполняется десять лет. Все это время каждый день мы отвечаем на вопросы жителей, и не только о начислениях в квитанциях. Жители спрашивают про батареи и мусорные контейнеры, про тарифы и нормативы, про счетчики и лампочки в подъездах, про пени и льготы», — сообщил генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

Реклама

Так как портал только запустили, на главной странице указана электронная почта, на которую можно отправлять пожелания о том, какие разъяснения полезны и интересны. Воспользоваться сервисом можно через поисковую строку в браузере или с главной страницы сайта МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».