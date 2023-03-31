Подмосковье 31 марта 2023, 12:09 Единый расчетный центр Подмосковья запустил новую акцию быстрых платежей мособлеирц

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МосОблЕИРЦ запустил новую акцию «Удача в быстрых платежах!». У жителей Подмосковья появилась возможность выиграть 3999 рублей за оплату квитанции через систему быстрых платежей.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 15-го числа оплатить квитанцию в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ на сайте, в мобильном приложении или по кнопке моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн».

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Акция продлится до 30 июня 2023 года. Каждый месяц при помощи генератора случайных чисел будут определять 25 победителей. Выигрыш поступит на лицевые счета для оплаты ЖКХ.

Подробнее узнать об акции можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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