Подмосковье 15 марта 2023, 12:17 Единый расчетный центр Подмосковья разъяснил правила передачи показаний счетчиков Фото: Андрей Пылёв / пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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МосОблЕИРЦ рассказал жителям Подмосковья о правилах передачи показаний счетчиков. Сделать это можно несколькими способами не выходя из дома.

С 15-го числа начинается период приема показаний счетчиков. Жители Подмосковья могут позвонить но телефону: 8 (499) 444-01-00 и сообщить данные автоматической системе. Звонок роботу сократит время ожидания и позволит быстро передать информацию, которая будет внесена в базу данных МосОблЕИРЦ.

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Также передать данные можно через личный кабинет или мобильное приложение Единого расчетного центра. Сделать это можно ежедневно, с 06:00 до 23:00.

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«Все больше жителей Подмосковья выбирают именно онлайн-способ передачи показания счетчиков. На сегодняшний день в личном кабинете зарегистрировано более 1,8 миллиона абонентов МосОблЕИРЦ, а мобильным приложением пользуются более 1,3 тысячи жителей Московской области», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Также передать данные в МосОблЕИРЦ можно с помощью чат-бота Федота. Он доступен на сайте компании. Система может также сообщить баланс лицевого счета, адреса и режим работы клиентских офисов.

Еще один способ — звонок оператору. Сотрудник центра может принять показания счетчиков с 10:00 до 18:00 с 15-го по 26-е число каждого месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту. Он также выразил надежду, что работа региональных органов власти положительно скажется на обращениях, которые жители направляют в ЦУР.

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