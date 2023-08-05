Подмосковье 05 августа 2023, 09:00 Единый расчетный центр Подмосковья рассказал о видах начислений за услуги ЖКХ РИА «Новости»

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В Едином расчетном центре Подмосковья (МосОблЕИРЦ) рассказали о перечне платежей, указываемых в квитанциях за ЖКУ. В документах указывают счета за услуги управляющих компаний, оператора по вывозу мусора, Фонда капитального ремонта и других организаций.

Информацию о начислениях по каждой услуге прописывают в квитанциях в виде таблицы с указанием тарифов, нормативов и объемов потребления. К итоговой сумме могут добавить не только текущие начисления, но и перерасчеты, задолженности или переплаты за прошлые месяцы.

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Рекомендованный срок оплаты услуг указывают в верхней части квитанции, в большинстве случаев это 10-е число следующего месяца после расчетного. Оплатить счета без комиссии и со скидкой 1% можно с помощью системы быстрых платежей на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении компании.

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