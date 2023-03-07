07 марта 2023, 14:51
Единый расчетный центр Подмосковья рассказал о режиме работы 8 марта
Офисы МосОблЕИРЦ не будут работать 8 марта. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
Накануне праздника — 7 марта — офисы будут работать по сокращенному графику и закроются на час раньше. С 9 марта они вернутся к штатному режиму.
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Контактный центр будет работать по привычному графику — ежедневно с 08:00 до 22:00. Он доступен по телефону 8 499 444-01-00.
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Жители могут оплатить коммунальные услуги в личном кабинете на сайте учреждения, а также в мобильном приложении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу на СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
8 Марта
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