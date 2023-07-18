Подмосковье 18 июля 2023, 15:25 Единый расчетный центр Подмосковья рассказал о преимуществах электронных квитанций для оплаты счетов ЖКУ Unsplash

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Клиентам МосОблЕИРЦ доступна подписка на электронные квитанции для оплаты коммунальных услуг. В Едином расчетном центре Подмосковья рассказали о преимуществах и правилах оформления услуги.

Электронный счет обладает рядом преимуществ, например, позволяет оплачивать коммунальные услуги дистанционно, сберегает природные ресурсы, а также остается в личном кабинете и не теряется.

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Чтобы оформить подписку, необходимо зайти в личный кабинет МосОблЕИРЦ и выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде».

Оплатить счета можно будет любым удобным способом — банковской картой, Yandex Pay или через СБП.

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