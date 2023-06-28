Подмосковье 28 июня 2023, 16:16 Единый расчетный центр Подмосковья проведет день открытых дверей 29 июня ООО "МосОблЕИРЦ"

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МосОблЕИРЦ проведет день открытых дверей, приуроченный к 10-летию компании, 29 июня. В мероприятии примут участие представители расчетного центра, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и администраций городских округов.

На мероприятии все желающие смогут задать вопросы по работе расчетного центра, предоставлению услуг и новым сервисам. Кроме того, участники дня открытых дверей примут участие в мастер-классе по работе в личном кабинете клиента.

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Время начала мероприятия следует уточнять в клиентских офисах.

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