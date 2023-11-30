Подмосковье 30 ноября 2023, 15:30 Единый расчетный центр Подмосковья предложил жителям скидку на оплату ЖКУ до Нового года МосОблЕИРЦ

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МосОблЕИРЦ предложил абонентам Подмосковья скидку при оплате коммунальных услуг до 31 декабря 2023 года. Она будет действовать, если оплатить счет через Систему быстрых платежей.

«Зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“. В разделе „Платежи“ заполните данные и нажмите „Перейти к оплате“. Затем выберите способ „Оплатить через СБП“. В момент оплаты сумма платежа уменьшится на 1%», — уточнили в министерстве ЖКХ Московской области.

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Подробности акции можно прочитать по ссылке. Также оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте мособлеирц.рф по кнопке «Оплатить онлайн», через платежные терминалы в офисах центра и другими способами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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