Подмосковье 18 июля 2023, 14:46 Единый расчетный центр Подмосковья открыл период приема показаний счетчиков за июль ООО "МосОблЕИРЦ"

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Июльский прием показаний приборов учета начался в Едином расчетном центре Подмосковья. Абонентам напомнили, что передать информацию можно несколькими разными способами.

Можно передать данные через голосового помощника по телефону 8 (499) 444-01-00. Понадобится номер лицевого счета, зато при следующих звонках никаких данных уже называть не придется — система сама «узнает» абонента.

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По кнопке «Передать показания онлайн» на сайте МосОблЕИРЦ можно отправить информацию даже без регистрации и авторизации. Просто укажите номер лицевого счета и внесите показания.

Через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ тоже удобно передавать данные. Для этого нужно нажать на оранжевый значок чата в правом нижнем углу главной страницы и ввести в диалоговом окне запрос «Передать показания».

Многие абоненты предпочитают передавать показания через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». А еще, сделать это можно в любом клиентском офисе расчетного центра.

Узнать подробнее о всех услугах МособлЕИРЦ можно на сайте.

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