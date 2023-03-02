02 марта 2023, 10:43
Единый расчетный центр Подмосковья опубликовал график работы передвижного офиса в марте
МосОблЕИРЦ опубликовал график работы передвижного офиса в марте. Он посетит Щелково, Одинцово, Балашиху, Богородский и другие округа региона, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что в мобильной офисе жители могут передать показания счетчиков, получить консультацию специалиста, копию финансово-лицевого счета, справку о задолженности и другие документы.
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В марте мобильный офис посетит следующие города:
- 2 марта: Щелково, поселок Загорянский, улица Орджоникидзе, дом 40, с 10:00 до 15:00;
- 3 марта: Одинцово, поселок Лесной городок, улица Лесная, дом 10, с 10:30 до 14:30
- 6 марта: Балашиха, улица 1 Мая, дом 25, с 10:00 до 15:30;
- 7 марта: Одинцово, поселок Большие Вяземы, улица Город-17, дом 23, с 10:30 до 14:30;
- 9 марта: Балашиха, улица Чистопольская, дом 30, с 10:00 до 15:30;
- 10 марта: Богородский, поселок Воровского, улица Рабочая, дом 3А, строение 1, с 10:30 до 14:30;
- 13 марта: Химки, поселок Лунево, около здания администрации, с 10:00 до 15:30;
- 14 марта: Сергиев-Посад, поселок Загорские Дали, с 10:30 до 15:00;
- 15 марта: Красногорск, поселок Ильинское-Усово, улица Новый Поселок, доом 6, с 10:30 до 15:00;
- 16 марта: Сергиев-Посад, поселок НИИРП, с 10:30 до 15:00;
- 17 марта: Дубна, деревня Малая Дубна, рядом с домом 15А, с 10:30 до 14:00;
- 20 марта: Ленинский, поселок Володарского, улица Центральная, дом 22, 9:30 до 15:30;
- 21 марта: Орехово-Зуево, деревня Соболево, дом 7А, с 10:30 до 15:00;
- 22 марта: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Пришвина, дом 1, корпус 1, с 10:30 до 15:00;
- 23 марта: Балашиха, микрорайон Северный, дом 46, с 10:00 до 15:30;
- 24 марта: Богородский, поселок Воровского, улица Рабочая, дом 3А, строение 1, с 10:30 до 14:30;
- 27 марта: Люберцы, поселок Красково, улица КСЗ, дом 17, с 10:00 до 15:30;
- 28 марта: Щелково, поселок Загорянский, улица Орджоникидзе, дом 40, с 10:00 до 15:00;
- 29 марта: Орехово-Зуево, поселок Верея, улица Почтовая, дом 9, с 10:30 до 15:00;
- 30 марта: Павловский Посад, улица Кузьмина, дом 33, с 10:30 до 15:00;
- 31 марта: Солнечногорск, поселок Ржавки, СЖЖ дом 1, с 10:30 до 14:30.
Передать показания счетчиков также можно через личный кабинет клиента. Там же доступны услуги подачи заявлений на получение справок и выписок, консультации и другие.
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