Подмосковье 25 июня 2023, 18:06 Единый расчетный центр Подмосковья напомнил жителям об окончании периода приема показаний приборов учета за июнь ООО "МосОблЕИРЦ"

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МосОблЕИРц напомнил жителям Подмосковья, что в июне завершается прием показаний приборов учета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Внести данные можно через автоматическую систему контактного центра по номеру 8-499 444-01-00, а также с помощью чат-бота Федота на сайте МосОблЕИРЦ или в личном кабинете на портале.

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Сервисы Единого расчетного центра работают без выходных и праздничных дней с 6:00 до 23:00. Информацию о работе офисов МосОблЕИРЦ можно уточнить на сайте мособлеирц.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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