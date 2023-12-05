Подмосковье 05 декабря 2023, 17:21 Единый расчетный центр Подмосковья напомнил о скидках при оплате коммуналки Unsplash

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Абоненты МосОблЕИРЦ могут экономить на оплате коммуналки. В декабре оплатить коммунальные услуги можно с двойной выгодой: со скидкой 1% и призами по акции «Выигрывай с Умной платёжкой».

Единый расчетный центр уже сформировал и доставил платежки большинству жителей Подмосковья в почтовые ящики, на электронную почту и в личные кабинеты МосОблЕИРЦ.

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Сейчас абоненты могут принять участие в акции: 50 призов по 3999 рублей разыграют среди всех, кто до Нового года оплатит счета в личном кабинете.

Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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