Подмосковье 18 декабря 2023, 19:01 Единый расчетный центр Подмосковья напомнил о новогодних коммунальных бонусах Unsplash

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Абоненты МосОблЕИРЦ могут получить подарки и купоны на скидки при каждом входе в личный кабинет в период с 18 по 24 декабря. Пользователей ждут более 80 предложений в таких категориях, как: онлайн-гипермаркеты, доставка, образование, продукты питания, товары для дома и многие другие.

Получить бонусы можно в личном кабинете. Для этого следует зайти в раздел «Бонусы и акции» — «Подарки и скидки пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ». После этого можно выбрать любое количество бонусов и применить их при оформлении покупки.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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