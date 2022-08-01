Единый расчетный центр Подмосковья начал обслуживать еще 70 тысяч клиентов

Несколько тысяч жителей Подмосковных округов начали получать единые квитанции за жилищно-коммунальные услуги с июля. Они стали клиентами МосОблЕИРЦ.

В июле единый расчетный центр Московской области начал производить начисления за коммунальные услуги для 70 тысяч новых клиентов в 15 городских округах Подмосковья.

К преимуществам МосОблЕИРЦ относится возможность обслуживания в любом клиентском офисе, доступ к услугам с помощью личного кабинета и мобильного приложения, оплата счетов без комиссии и удобные онлайн сервисы. Оплачивать квитанции можно картой любого банка, при этом клиент получает электронный платежный документ. Управлять своим счетом можно со смартфона, все начисления прозрачны и законны. Для клиентов действует программа лояльности и коммунальный кешбэк 1% при каждой оплате счета картой «Мир».

«Новые клиенты получают возможность пользоваться всеми преимуществами единого информационно-расчетного центра. Вместо нескольких квитанций абоненты могут получать единый платежный документ за ЖКУ. При поступлении пяти и более заявок от собственников квартир обращения принимаются в работу и дом может быть включен в единую систему расчетов. Подать заявку можно через QR-код, разработанный нами в мае для прямой связи с жителями», — объяснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Подробнее узнать о преимуществах личного кабинета, акциях и сервисах единого расчетного центра можно на сайте МосОблЕИРЦ (найти нужную информацию поможет бот Федот) и по телефонам 8 (499) 444-01-00 и 8 (496) 245-15-99.