Единый офис услуг ЖКХ открыли в Чехове

В самом центре Чехова, на улице Ильича, открылся центр «Наш дом». Такие же центры услуг ЖКХ открылись в семи муниципалитетах Подмосковья.

В новых офисах все продумано до мелочей. Позаботились и о маломобильных гражданах, здесь все приспособлено для их удобства. Любые проблемы сферы ЖКХ решаются в этом центре мгновенно. По нормативам время ожидания не должно превышать десяти минут.

Офисы единого сервиса «Наш дом» работают на базе компаний с муниципальным участием. У них есть все условия. Например, Водоканал и Тепловые сети. У предприятий есть свои диспетчеры, аварийные и ремонтные бригады.

«По поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, на территории всего Подмосковья открываются офисы „Наш дом“ для оказания услуг ЖКХ населению управляющей компанией с муниципальным участием. Сегодня данный офис открылся в городском округе Чехов. Пообщались с персоналом, первыми посетителями. Безусловно приятно общаться с людьми в комфортном свежеотремонтированном помещении. Конечно, и качество услуг требует определенной доработки, переформатирования и в ближайшее время мы это реализуем», — сказал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Для удобства клиентов один из выходных дней будет рабочим днем для коллектива «Нашего дома — Чехов». Кроме того, посетители смогут получить консультации юриста в сфере ЖКХ, а в соцсетях для них запустят общедомовые чаты.