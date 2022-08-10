Единый номер вызова аварийных комиссаров появился на платных дорогах в Подмосковье

Единый круглосуточный номер по дорожным вопросам стал доступен для жителей Подмосковья. По нему можно вызвать аварийных комиссаров, проверить баланс и узнать о работе транспондера.

Раньше каждый оператор на платных дорогах «Автодор» имел свой номер для вызова. Теперь существует единый кол-центр, работающий, но номеру 2323. Самые популярные вопросы на нем касаются работы транспондеров и оплаты проезда. При это услуга вызова аваркома — первая в списке голосового меню. После обращения он прибывает на место в течение 10–15 минут.

Вызов помощи будет полностью переведен на новый номер с 8 августа. Старый — 390 — будет работать до конца месяца. Ежедневно в единый кол-центр поступают тысячи обращений.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили об уменьшении количества жалоб на работу общественного транспорта в Подмосковье.