Подмосковье 05 февраля 2023, 02:05 Единый контактный центр по защите прав открыли в Волоколамске ГАУ АИС «Подмосковье»

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Бизнесмены Волоколамска теперь могут получить бесплатную юридическую помощь в контакт-центре по защите прав предпринимателей. В компанию поступают тысячи звонков с различными обращениями со всей Московской области.

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К руководителю приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталье Карасковой обращаются как управленцы крупного бизнеса, так и самозанятые. Компания оказывает помощь в решении проблем, связанных с жилищно-коммунальной сферой, проблемой уплаты налогов, блокировкой расчетного счета и так далее. Благодаря новому контакт-центру собственники узнают, как они могут защитить свои права в различных ситуациях.

Контакт-центр работает с лицами в сфере экономики, экологии, в социальном бизнесе, в медицине, строительстве и ЖКХ.

ГАУ АИС «Подмосковье»

«У меня есть ряд примеров успешной работы контакт-центра. Одним из них является обращение от крупной транспортной компании, у которой банк заблокировал расчетный счет по исковому заявлению и ФНС. У предпринимателя накопилась задолженность в размере более 48 миллионов рублей. В ходе работы были применены процедуры медиации, в результате чего были сохранены рабочие места и пополнился бюджет», — рассказала Караскова.

Жители Волоколамска могут обратиться по различным вопросам в контакт-центр по единому номеру 8 (800) 550-63-53 или по адресу: улица Школьная, дом 8А.

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