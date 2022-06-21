Единый информационно-расчетный центр Подмосковья наградил лучшие территориальные управления

МосОблЕИРЦ подвел итоги работы территориальных управлений. «Озеры» и «Электросталь» стали лучшими по итогам первого квартала 2022 года. На втором месте оказались управления Реутова и Дубны, а закрыли тройку лидеров Коломна и Бронницы.

Глава МинЖКХ области Антон Велиховский рассказал, что единый информационно-расчетный центр Подмосковья постоянно совершенствуется и открывает новые сервисы, чтобы сделать расчеты простыми и удобными.

Итоги конкурса задержали из-за изменений системы оценки и числа победителей. Управления разделили на крупные, обслуживающие более 60 тысяч счетов, и малые.

«Озеры обслуживают всего 19 тысяч лицевых счетов, в штате работает 15 человек. Это — „золотые“ люди, большинство трудится с 2015 года. Все профессионально и с любовью относятся делу. Я благодарю каждого своего сотрудника — это общая и заслуженная победа!», — сказала Елена Мачнева, исполняющая обязанности начальника управления МосОблЕИРЦ «Озеры».

Генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев добавил, что работу управлений оценивают каждый квартал уже второй год. Всего оценивают 49 территориальных организаций по 10 критериям. В этом году к оценкам добавили новые коэффициенты, которые учитывают количество принятых на расчеты счетов и недочеты в обслуживании, выявленные «тайными покупателями».