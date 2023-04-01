Подмосковье 01 апреля 2023, 22:36 Единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО провели в Котельниках Жители Котельников собрали груз для бойцов СВО в единый день сбора гумпомощи

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Второй раз в этом году в городском округе Котельники прошел единый день сбора для гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Акцию провели в рамках проекта Московской области «Доброе дело».

Неравнодушные жители принесли продукты, медикаменты и обмундирование, а участницы общественной организации «Золотые руки ангела» представили мягкие бескаркасные носилки. Они предназначены для переноски раненых бойцов. К каждой прилагается инструкция и небольшая икона.

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Администрация городского округа предоставила организации помещение. Пошивочный цех уже готов к открытию. Шить носилки для военных готовы 10 женщин разных профессий.

Участница организации «Золотые руки ангела» Валентина Зюзь рассказала, что к ним приходят люди разных возрастов.

«Девятнадцатилетняя девочка. Она вообще замечательная. Носилки отшивает за 52 минуты. До 80 лет бабушки приходят. Еле идут, но все равно идут», — отметила она.

Носилки, которые делают жительницы Котельников выдерживают до 500 килограмм. Были случаи, когда на на них выносили сразу двух раненых. Также участницы общественной организации принесли в пункт приема сидушки, аптечки, эвакуационные стропы.

Часть собранной гуманитарной помощи отправят на единый гуманитарный склад Московской области, который находится в Балашихе. Остальное волонтеры Котельников сами отвезут бойцам в зону специальной военной операции, рассказал начальник управления отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

«Часть мы направляем непосредственно с нашими волонтерами, которые от нашего города ездят туда, „за ленточку“, за свои средства, на своих транспортных средствах», — подчеркнул он.

Гуманитарная помощь российским бойцам сегодня очень нужна. Поэтому каждый может сделать вклад в «Доброе дело».