Единый день приема граждан прошел в Красногорске

Администрация городского округа Красногорск провела единый день приема граждан. С жителями общался временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Волков и ключевые местные чиновники. Посвятили этому целый рабочий день.

Источник фото: телеканал «360»

«Я попросил, чтобы все отрасли работали, все заместители. Потому что даже если приходят ко мне, все равно я даю поручение по направлениям — это должны блоки заниматься. Более того, я могу четко сказать жителям, что кто-то хотел непосредственно ко мне, мы отдельно выделили — там их порядка 12-ти человек — я отдельно с ними еще встречусь, дополнительно. Потому что там необходима проработка вопроса. В целом, по тем обращениям, которые приходили и к заместителям, и к начальникам управления, к начальникам территорий — все обращения будут под моим личным контролем», — сказал временно исполняющий полномочия главы г. о. Красногорск Дмитрий Волков.

Источник фото: телеканал «360»

Всего рассмотрели более трехсот заявок. Удалось решить множество проблем — некоторые жители ждали своей очереди на прием к главе 2-3 года. Как рассказали в администрации округа, обращались с разными вопросами. В том числе, на тему земельного имущества, социальной инфраструктуры, ЖКХ.

Источник фото: телеканал «360»

Единый день приема граждан показал свою эффективность. Дальше такие мероприятия будут проходить регулярно на всех территориях округа.